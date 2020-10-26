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Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году 

РИА Новости и ещё 3 26 октября 2020
Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
Фото: РИА Новости
Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.
Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.
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Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.
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