Пласидо Доминго рассказал о предложении от Путина 

По словам Доминго, Путин предложил ему стать членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

«Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз», — рассказал певец.

При этом тенор упомянул, что у него уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Он добавил, что в этом театральном сезоне еще не раз посетит Москву.