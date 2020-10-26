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Пласидо Доминго рассказал о предложении от Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Испанский оперный певец Пласидо Доминго рассказал о предложении от президента России Владимира Путинав эфире Первого канала, передает ТАСС.
По словам Доминго, Путин предложил ему стать членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

«Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз», — рассказал певец.

При этом тенор упомянул, что у него уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Он добавил, что в этом театральном сезоне еще не раз посетит Москву.
Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Пласидо Доминго , Рихард Вагнер , Жорж Бизе , Джузеппе Верди , ИТАР-ТАСС , Москва
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