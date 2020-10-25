Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Списываются большие деньги»: Цискаридзе о беспределе в «Большом» 

Ирина Лебедева 4 часа назад
Цискаридзе рассказал о беспределе в «Большом»
Фото: РИА Новости
Недавно оперная певица Анна Нетребко выложила в соцсети видеоролик из постановки «Манон Леско», которую давал Большой театр. Подписчики не могут оправиться от шока.
Голая женщина, завернутая в газету, грудастый бодибилдер, прогуливающийся по сцене…» Кошмар» и «извращение» — такими эпитетами наградили спектакль зрители.
Такой же точки зрения придерживается прославленный танцовщик и ректор академии Вагановой Николай Цискаридзе. Он сообщил, что в целом, по его мнению, качество постановок в «Большом» упало по всем фронтам — и с художественной, и с музыкальной, и с нравственной точки зрения. Ну а именно «Манон Леско» в данной интерпретации он не видел и смотреть не собирается.

«К сожалению, все, что последнее я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики… А зритель, который платит очень большие деньги для того, чтобы попасть туда официально, имеет право требовать качества», — при-водит слова Цискаридзе ФАН.

Причина всего этого, по мнению Николая, кроется в корысти.

«Сейчас все занимаются переосмыслением сюжетов и всякой ерундой. Под это всегда списываются большие деньги».

Как ранее писал«Рамблер», российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, что является самым важным для любого артиста. По его словам, это прямая ассоциация фамилии артиста и того жанра, в котором он выступает.
Видео дня. В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского об однополых браках
Комментарии 2
Общество , Анна Нетребко , Николай Цискаридзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это легко: Трамп об урегулировании между Баку и Ереваном
Это легко: Трамп об урегулировании между Баку и Ереваном
Тихановская объявила о общенациональной забастовке
Тихановская объявила о общенациональной забастовке
Назван срок появления вакцины США от COVID
Назван срок появления вакцины США от COVID
Алиев высказался о переходе армии на территорию Армении
Алиев высказался о переходе армии на территорию Армении
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение