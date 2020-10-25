Цискаридзе рассказал о беспределе в «Большом»

Недавно оперная певица Анна Нетребко выложила в соцсети видеоролик из постановки «Манон Леско», которую давал Большой театр. Подписчики не могут оправиться от шока.
Голая женщина, завернутая в газету, грудастый бодибилдер, прогуливающийся по сцене…» Кошмар» и «извращение» — такими эпитетами наградили спектакль зрители.
Такой же точки зрения придерживается прославленный танцовщик и ректор академии Вагановой Николай Цискаридзе. Он сообщил, что в целом, по его мнению, качество постановок в «Большом» упало по всем фронтам — и с художественной, и с музыкальной, и с нравственной точки зрения. Ну а именно «Манон Леско» в данной интерпретации он не видел и смотреть не собирается.
«К сожалению, все, что последнее я видел и слушал в Большом театре, не выдерживает критики… А зритель, который платит очень большие деньги для того, чтобы попасть туда официально, имеет право требовать качества», — при-водит слова Цискаридзе ФАН.
Причина всего этого, по мнению Николая, кроется в корысти.
«Сейчас все занимаются переосмыслением сюжетов и всякой ерундой. Под это всегда списываются большие деньги».
Как ранее писал«Рамблер», российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, что является самым важным для любого артиста. По его словам, это прямая ассоциация фамилии артиста и того жанра, в котором он выступает.