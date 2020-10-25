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Российскому образованию предрекли глобальный сбой

Майк Габриелян
53 минуты назад
Из-за второй волны пандемии и массового перевода учащихся на досрочные каникулы может произойти глобальный сбой системы образования в России. Так считают победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев и заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, передаёт URA.RU.
«Велик риск, что из-за коронавируса произойдет серьезный сбой в системе образования. Мы не успели очень многое в предыдущем учебном году», - сказал народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев.
По его словам, учителя надеялись наверстать упущенное осенью, но во многих регионах школы вновь ушли на карантин. Такая ситуация может привести к снижению уровня знаний. Есть и другая серьезная проблема — дистанционка подходит не всем учителям. Из-за этого формата многие педагоги уволились.
Но Динаев всё же надеется на лучшее.
«Система образования справится с этим вызовом. В том числе благодаря увеличению нагрузки в будущие месяцы, подготовительным курсам в вузах и повторению изученного», — заявил он.
С этим согласен и заслуженный учитель России Александр Снегуров.
«Из-за ситуации с коронавирусом у части детей ослабнут знания, но не у всех. Часть мотивированных детей способна хорошо учиться и в условиях дистанта — это прежде всего 9-11-е классы. Ущерб может быть нанесен детям 1-5-х классов», — считает учитель.
По его словам тяжелее всего придется ученикам, которым не помогают родители, тем кто испытывает проблемы с техникой, и у кого нет мотивации учиться. При этом Снегуров отметил, что дистанционка оправдана, поскольку главное — сохранить здоровье детей и взрослых.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские школы переходят на «дистанционку».
Общество,Видео,Алихан Динаев,РИА Ura.ru,Россия,
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