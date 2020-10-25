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Названы популярные города России для встречи Нового года 

RT на русском и ещё 9 15 часов назад
Названы популярные города России для встречи Нового года
Фото: РИА Новости
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
На новогодние праздники, согласно данным исследования, много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.
Кроме того, путешественников привлекают Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
При этом, как отмечается в исследовании, средняя стоимость билета на новогодний период снизилась: в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тыс. рублей, тогда как в 2019-м оно обошлось бы минимум в 7,7 тыс. рублей.
Ранее аналитики сервиса Superjob узнали у своих клиентов, сколько, по их мнению, должно быть выходных дней в новогодние праздники.
Так, большинство опрошенных (31%) считают, что десяти дней вполне достаточно. Ещё 18% предпочитают, чтобы выходные длились от одного до трёх дней, а 14% — от четырёх до шести.
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Общество , Башкортостан , Калининград , Калининградская Область , Кемерово , Кемеровская Область , Краснодар , Краснодарский Край , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь , Симферополь , Сочи , Уфа
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