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Популярное приспособление для сна оказалось опасным 

Мир24 37 минут назад
Популярное приспособление для сна оказалось опасным
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Беруши могут быть опасны для здоровья, если неправильно их использовать. Об этом порталу aif.ru рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина.
Врач предупредила, что беруши следует вставлять и вынимать аккуратно, избегая повреждения кожи слухового прохода. Это чревато заносом инфекции. Кроме того, перед этой процедурой необходимо вымыть руки.
Запрещено использовать одноразовые беруши несколько раз. Поскольку они сделаны из пористого материала, в котором могут накапливаться и размножаться бактерии. Беруши — приспособление индивидуальное, нельзя их давать другим. Люди с повышенным серообразованием пользоваться берушами могут только с разрешения врача.
Ранее ученые заявили, что мозг способен сам подавлять шум. Этот навык позволяет не только игнорировать внешние шумы, но и помогает человеку обучаться речи и игре на музыкальных инструментах.
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Общество , Аргументы и Факты
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