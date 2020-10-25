Популярное приспособление для сна оказалось опасным 

Беруши могут быть опасны для здоровья, если неправильно их использовать. Об этом порталу aif.ru рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина.

Врач предупредила, что беруши следует вставлять и вынимать аккуратно, избегая повреждения кожи слухового прохода. Это чревато заносом инфекции. Кроме того, перед этой процедурой необходимо вымыть руки.

Запрещено использовать одноразовые беруши несколько раз. Поскольку они сделаны из пористого материала, в котором могут накапливаться и размножаться бактерии. Беруши — приспособление индивидуальное, нельзя их давать другим. Люди с повышенным серообразованием пользоваться берушами могут только с разрешения врача.