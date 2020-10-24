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Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки о немытой посуде 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки
Фото: ТАСС
В Москве 15-летнюю школьницу изъяли из семьи из-за ее слов о том, что мать ее якобы выгнала из-за невымытой посуды, ребенок уже год живет в приюте, ее отказываются возвращать домой, пишут СМИ.
Одна из одноклассниц девочки сообщила в соцсетях, что мать якобы выгнала ту из дома после ссоры из-за немытой посуды, позже эти сведения начали проверять учителя школы, где учатся дети, пишет «Комсомольская правда».
После этого они вызвали правоохранителей и комиссию по делам несовершеннолетних, девочку направили в ОВД, где ее оформили как «безнадзорную», а потом отправили в приют, отмечает издание. При этом мать в это время пыталась найти дочь по всему городу.
В разговоре с журналистами она рассказала, что у них с дочерью нормальные отношения, у девочки начался переходный период, и из-за этого та стала эмоционально реагировать.

«Родители меня поймут. Если я прошу раз в неделю пропылесосить дома, посуду помыть — вдруг начинаются какие-то эмоциональные всплески. Но это обычные мелкие бытовые ссоры. Такое во всех семьях бывает», — сказала она.

Она пояснила, что в тот день помирилась с дочерью, а сообщения о том, что девочка якобы ночевала в подъезде, которые распространила одноклассница, не соответствуют действительности.
Теперь девочка пишет заявления руководству приюта с просьбой вернуть ее домой. В обращениях она отмечает, что «осознала последствия своей шутки», которую сказала однокласснице, а раньше не понимала, к чему это может привести.

«Сейчас я это понимаю и мне жалко свою маму, я поступила неправильно, я пыталась вызвать чувство жалости и выделиться среди сверстников. Шутка была озвучена в соцсетях и раздута. Педагог не разобралась. Вместо того, чтобы примирить меня с мамой, меня отвезли в полицию», — цитирует документ издание.

Напомним, девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.
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Общество , МВД , Комсомольская правда , Москва
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