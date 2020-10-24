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Анастасия, сестра Михаила Ефремова , в соцсети обратилась к силам небесным с просьбой наслать на потерпевших и их защитников коронавирус в тяжелой форме. Да что б с летальным исходом, — сообщают news.ru.

«Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой летальной форме!»

Впрочем, женщина и сама б не прочь сократить срок пребывания врагов на бренной земле.

«Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда».

Пост был довольно быстро удален, но его уже успели скопировать и выложить как в СМИ, так и в социальных сетях.

Так, ТГ-канал Голос Мордора оставил под скрином следующий комментарий:

«Всё-таки офигенная в России творческая интеллигенция. Как там, совесть нации, да? Охреневшие зажравшиеся вурдалаки».