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«Силы небесные! Пошлите им ковид»: сестра Ефремова о деле брата 

Ирина Лебедева 12 часов назад
«Силы небесные! Пошлите им ковид»
Фото: ТАСС
Анастасия, сестра Михаила Ефремова, в соцсети обратилась к силам небесным с просьбой наслать на потерпевших и их защитников коронавирус в тяжелой форме. Да что б с летальным исходом, — сообщают news.ru.

«Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой летальной форме!»

Впрочем, женщина и сама б не прочь сократить срок пребывания врагов на бренной земле.

«Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда».

Пост был довольно быстро удален, но его уже успели скопировать и выложить как в СМИ, так и в социальных сетях.
Так, ТГ-канал Голос Мордора оставил под скрином следующий комментарий:
«Всё-таки офигенная в России творческая интеллигенция. Как там, совесть нации, да? Охреневшие зажравшиеся вурдалаки».
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов на последнем слове в Мосгорсуде пообещал никогда больше не пить спиртное и сказал, что маловероятно когда-нибудь сядет за руль автомобиля.
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Комментарии 8
Общество , Михаил Ефремов , Мосгорсуд
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