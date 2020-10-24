В РПЦ озвучили позицию по налогу на бездетность

«Я не разделяю позицию о том, что нужно вводить налог за бездетность, в том числе из личных соображений, ведь тогда мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеские обеты. Или же нужно придумывать замысловатые исключения в законе. Я бы лучше подумал о том, как нам снизить число абортов, как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве. Это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность», — заявил священник в эфире канала «Россия 24».