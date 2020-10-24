Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь

Анатолий Пашинин покинул Россию , можно сказать в расцвете карьеры. Он оставил кинематограф и уехал воевать на Украину . О том, как сложилась жизнь талантливого артиста, которого теперь называют «предателем», рассказала «Комсомольская Правда».

Фото: Википедия Википедия

Прошло время и бывший актер теперь уже не на линии фронта. Однако с работой у 42-летнего мужчины не сложилось. Его приглашали сниматься, однако, по его словам, он столкнулся с мошенниками.

«Тебя заявляют в праймериз, под твое имя получают деньги из бюджета. А потом на вопрос: «Почему у вас не снимается Пашинин, вы же под него гонорар закладывали?», говорили: «отказался», «запил», «сумасшедший», «выглядит плохо». Словом, начинались выдумки бессовестных людей», - рассказал Пашинин.

Но все же нельзя сказать, что Анатолия везде преследуют неудачи. Да, выстроить кинокарьеру заново пока не вышло. Зато у него очень хорошая семья.

«Я благодарен свое жене Лесе. Она у меня — умница. Было несколько покушений на меня, откуда я не ожидал, и многое открыла мне глаза именно Леся. Особенно после того, как в нас стреляли. Во время очередного покушения на нас жена отобрала ружье у одного из нападавших», - Пашинин гордится своей супругой.

На семейном совете было решено, что, раз пока интересных предложений по работе нет, то Анатолий пока побудет дома. Тем более, что нужно заниматься с детьми. Леся – юрист, у нее собственное дело, которое приносит доход, но и отнимает все время.

«Моя дочь Саша выучила два языка, а я сейчас пытаюсь овладеть английским. В течение года занимался с ней химией, уже усвоила университетский курс. Это те немногие вещи, которые приносят счастье — знания, а еще — свобода и честь», - уверен актер.