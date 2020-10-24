Любимова оправдалась за скандальные посты в ЖЖ

Министр культуры России Ольга Любимова впервые прокомментировала свои скандальные фото в «Живом журнале». В эфире «Первого канала» чиновница заявила, что интересы людей с возрастом меняются.
«Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным», — сказала Любимова.
Министр отметила, что и ей не удалось избежать ошибок молодости, желания эпатировать окружающих, продемонстрировать себя.
Она добавила, что писала скандальные посты в эпоху, когда соцсети только начинали входить в моду.
Ольга Любимова стала министром культуры зимой 2020 года.
После её назначения в интернете появились фото из ЖЖ, где она носит футболку с нецензурной надписью. После скандала министр удалила старые записи в «Живом журнале».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца.