В России за сутки выявили 16521 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявлен 16 521 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что 25,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов, выздоровели 11 567 человек.

В Москве за последние сутки выявлено 4453 случая коронавируса, в Петербурге — 713, в Московской области — 480, Нижегородской области – 384.

В относительном выражении прирост замедлился до 1,1%.

Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки (0,4-0,6%) стали Чечня, Дагестан, Подмосковье и Чувашия.

Всего за период пандемии в стране выявлено 1 497 167 случаев COVID-19.

Зафиксирован 25 821 летальный исход, вылечились 1 130 818 человек. Проведено более 56,7 млн тестов.