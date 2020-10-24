Россиян призвали не бояться статистики по COVID-19

"Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения", — сказал он.
"Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. "Драконовские" меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения", — заключил он.
"Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно", — сказал он.
"Поэтому пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим", — отметил эксперт.