Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей 

Минувшим летом Елену Хахалеву , известную как «золотая судья», уволили из Краснодарского краевого суда. Хахалева прославилась на всю страну после свадьбы дочери летом 2017 года. Праздник с участием Валерия Меладзе Николая Баскова , по некоторым данным, обошелся в два миллиона долларов. Правда, уволили Хахалеву не за показную роскошь, а за прогулы: она просила коллег отмечать ее присутствие на рабочем месте, а сама улетала отдыхать за границу.

Скандалы с российскими судьями, чье поведение не соответствует профессиональным и этическим нормам, происходят регулярно. Но предсказать, как на них отреагирует судебная система и профессиональное сообщество, непросто.