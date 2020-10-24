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Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей 

Lenta.ru 9 часов назад
Минувшим летом Елену Хахалеву, известную как «золотая судья», уволили из Краснодарского краевого суда. Хахалева прославилась на всю страну после свадьбы дочери летом 2017 года. Праздник с участием Валерия Меладзе и Николая Баскова, по некоторым данным, обошелся в два миллиона долларов. Правда, уволили Хахалеву не за показную роскошь, а за прогулы: она просила коллег отмечать ее присутствие на рабочем месте, а сама улетала отдыхать за границу.
Скандалы с российскими судьями, чье поведение не соответствует профессиональным и этическим нормам, происходят регулярно. Но предсказать, как на них отреагирует судебная система и профессиональное сообщество, непросто.
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Общество , Елена Хахалева , Валерий Меладзе , Николай Басков , Краснодарский
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