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Эпидемия коронавируса может закончиться только к лету 

Парламентская газета 10 часов назад
Назван срок завершения эпидемии коронавируса
Фото: ТАСС
Стабилизации эпидемиологической ситуации будет способствовать вакцинация и усиление масочного режима. В этом уверен вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев. О чем он и рассказал в интервью «Парламентской газете».
— Виктор Абрамович, в России сейчас стремительно растёт заболеваемость COVID-19. Что способствует ухудшению эпидемиологической ситуации?
— Ухудшения следовало ожидать, и я говорил об этом откровенно. Во-первых, закончились все виды отпусков. Любители бархатных сезонов вернулись домой с сочинских и турецких пляжей.
Во-вторых, с 1 сентября в школу пошёл почти миллион первоклассников. Это значит, что около двух миллионов мам, пап, бабушек, дедушек, соседей, друзей контактировали друг с другом. Вспомните, как нас отправляли в первый класс — это массовое скопление людей. Но учиться пошли не только первоклассники: старшие школьники, студенты вузов, колледжей. Это еще одна массовость.
Третье. Чтобы как-то поддержать нашу экономику, нам сказали понемножку выходить на работу, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим.
Все эти факторы были помножены на наше разгильдяйство. Это говорит о низкой санитарно-эпидемиологической культуре населения.
— Как Китаю удалось избежать второй волны пандемии? Почему там не случилось вспышки инфекции после снятия карантина?
— С самого начала там был строгий карантин. Я не видел там хотя бы одного человека без маски. Это совершенно другой уровень дисциплинированности и санитарного самосознания. Не надо искать виновных где-то на стороне, достаточно подойти к зеркалу.
— Можно ли считать коронавирус сезонной инфекцией?
— COVID-19 — это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются вспышки этих заболеваний. Это стало нормой, поэтому есть рекомендации прививаться. Все замечательно организовано — не только в поликлиниках, но и около метро можно привиться.
— Почему переболевший может повторно заразиться СOVID-19?
— Действительно, уже зафиксированы случаи повторного заражения. Это говорит о недостаточном уровне иммунитета у того человека, который заразился и заболел повторно. Люди различаются не только внешне. Мы отличаемся своим внутренним содержимым.
— Остается ли человек переносчиком инфекции спустя 14 дней после болезни?
— Это зависит от уровня иммунитета, и чем закончилась болезнь. Человек со сниженным иммунитетом, который по-прежнему имеет все шансы заболеть повторно, может оставаться вирусоносителем — его иммунная система не блокировала вирус. Если человек переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет, он не является переносчиком.
При этом мы пока не знаем, как долго иммунитет держится после перенесенного заболевания. Мы только предполагаем, что после вакцинации иммунитет к вирусу будет сохраняться достаточно приличное время. Это надо исследовать. Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов.
— Может ли коронавирус вызывать необратимые изменения не только в легких, но и способствовать развитию других серьезных заболеваний?
— Может! Так же, как и вирус гриппа. Это не только осложнения. Есть данные, что коронавирус может вызвать поражение центральной нервной системы, то есть мозга. Это, как я полагаю, в основном может быть связано с низким уровнем иммунитета.
— Есть ли вероятность, что коронавирус вызывает внутриутробную патологию у плода?
— Вы не представляете, какую тяжелую проблему вы затронули. В свое время, когда мы описали медленную гриппозную инфекцию, главный патоморфолог СССР сказал, что мы открыли новую болезнь. Она развивается в организме плода благодаря тому, что мать во время беременности заражается гриппом или является внешне здоровой вирусоносительницей. Дело в том, что вирус гриппа способен проходить через плаценту, как горячий нож сквозь талое сливочное масло. Попав в организм плода, он вызывает заболевание, которое не имеет ничего общего с гриппом.
Учитывая, что COVID-19, как и грипп, является пневмотропным вирусом, необходимо выяснить, какова его способность проходить через плаценту. Это требует обязательного исследования. Необходимо узнать, способен ли коронавирус сохраняться в организме беременных, преодолевать плацентарный барьер и вызывать в организме плода инфекционные процессы.
— Может ли коронавирус мутировать в новую, более сложную и опасную для человека форму?
— В жизни все может быть. Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно. Фантазировать не надо, но необходимо быть к этому готовым. Лучше заподозрить худшее, чем потом попасть в ситуацию, которую никто не ожидал.
— Сейчас идут испытания вакцины от ковида. Известно, что вы опробовали российский препарат на себе. Как вы себя чувствовали после процедуры?
— Меня привили дважды. Мне 91 год. Я не отличаюсь здоровьем восемнадцатилетнего парня. Я принимаю лекарства от повышенного давления. После первой прививки я почесал место укола. На этом мое знакомство с результатами прививки кончилось. Каждый день я измерял температуру — 36,6. Чувствовал себя замечательно. Через десять дней я привился против гриппа.
— Зачем вводить плацебо некоторым испытуемым?
— Чтобы отследить, насколько действительно вакцина защищает вас от заражения. Все познается в сравнении. Берут подконтрольную плацебо и вводят при вакцинации. Если в течение определенного срока в группе с плацебо заболело хотя бы вдвое больше, чем среди вакцинированных, такая вакцина признается эффективной.
— Многие специалисты, в том числе главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, называют ношение перчаток неэффективной мерой и советуют пользоваться антисептиками. А вы как считаете?
— Чуланов — весьма компетентный человек. Я считаю, что из его рекомендации надо сделать один достаточно четкий вывод. Не пользоваться перчатками — не значит, что не надо пользоваться ничем.
На улице я практически не вижу людей, которые носят перчатки. Скажу вам больше, и я их не ношу. Мне в них неудобно. Неудобно открыть бумажник, что-то переложить, перелистнуть страницу. Неудобно, когда много разнообразных действий. Поэтому антисептики — очень удобная штука. Они размещены в различных учреждениях, магазинах, аптеках. Мы знаем, что они эффективны. Если не пользуетесь перчатками, надо пользоваться антисептиками.
Другое дело, если речь идет о транспорте. Там действительно в течение дня тысячи людей хватаются за один и тот же поручень. Поэтому в дороге резоннее пользоваться перчатками. Учитывая, что в каждый автобус и на каждой остановке не поставишь ёмкость с антисептиком.
При этом надо сохранить масочный режим. Надвиньте маску, когда вы общаетесь с людьми в магазине, кино, метро. Скажу вам больше, из пропагандистских соображений и я хожу в маске. Она сдвинута на улице и надвинута в помещении.
— Как вы считаете, когда в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация?
— Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса.
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Общество , Владимир Чуланов , Виктор Зуев , Минздрав РФ , Парламентская газета
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