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РЖД на фоне ситуации с COVID-19 отменит около 20 пар поездов 

РИА Новости и ещё 2 57 минут назад
РЖД массово отменяет поезда
Фото: РИА Новости
Холдинг РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменяет 19 пар поездов дальнего следования и сокращает периодичность курсирования 38 пар поездов в России, следует из сообщения компании.
РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90%. Однако последние недели в России отмечается рост числа случаев заболеваемости коронавирусом, и регионы в связи с этим начали возвращать ряд ограничений.

"С целью приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом в осенне-зимний период АО "ФПК" прорабатывает варианты корректировки режима курсирования поездов, в том числе с учетом разработки графика движения на 2020/2021 годы. Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом. Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.
Неиспользованные билеты на бланке, оформленные в российских пунктах продаж, можно вернуть без удержания сборов и плат на основании нормативных документов. Возврат средств осуществляется в кассах ФПК в течение полугода после отмены. Для возврата необходимо заполнить претензионный лист и иметь при себе оригинал билета и документ, на основании которого он был приобретен. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
"АО "ФПК" ведет постоянный мониторинг ситуации и анализирует спрос пассажиров на билеты. В случае повышения спроса на отдельных направлениях будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении составности существующих", — отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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Общество , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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