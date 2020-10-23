Россиянка решила засудить Елизавету II и Ельцина

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Как пишет «Московский комсомолец» , женщина винит их в развале СССР.

Гражданский иск о защите чести, достоинства, деловой репутации 19 октября был зарегистрирован Останкинским районным судом Москвы.

Заявительница — активистка по имени Татьяна Анатольевна. Она ратует за воссоздание Советского Союза и отказывается признавать паспорт гражданина РФ и российское законодательство.

В прошлом году женщина выкладывала в Youtube досудебное обращение к Дмитрию Медведеву, а в феврале этого года отправила письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, а также в российские Минфин МВД и другие ведомства.

В иске Татьяна Анатольевна, в частности, требует прекратить «постыдную практику насильственного навязывания правил и законодательства РФ».

«МК» отмечает, что активистка «хоть и несет несуразные речи, но душевнобольной не выглядит». В ближайшее время будут назначены даты досудебных слушаний.

Как сообщал «Рамблер», Советский Союз перестал существовать 26 декабря 1991 года. Во главе СССР перед распадом страны стоял Михаил Горбачев.