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Россиянка подала в суд на Елизавету II и Ельцина 

Вероника Полынина 37 минут назад
Россиянка решила засудить Елизавету II и Ельцина
Фото: Reuters
Москвичка подала в суд на королеву Великобритании Елизавету II, а также Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Как пишет «Московский комсомолец», женщина винит их в развале СССР.
Гражданский иск о защите чести, достоинства, деловой репутации 19 октября был зарегистрирован Останкинским районным судом Москвы.
Заявительница — активистка по имени Татьяна Анатольевна. Она ратует за воссоздание Советского Союза и отказывается признавать паспорт гражданина РФ и российское законодательство.
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В прошлом году женщина выкладывала в Youtube досудебное обращение к Дмитрию Медведеву, а в феврале этого года отправила письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, а также в российские Минфин, МВД и другие ведомства.
В иске Татьяна Анатольевна, в частности, требует прекратить «постыдную практику насильственного навязывания правил и законодательства РФ».
«МК» отмечает, что активистка «хоть и несет несуразные речи, но душевнобольной не выглядит». В ближайшее время будут назначены даты досудебных слушаний.
Как сообщал «Рамблер», Советский Союз перестал существовать 26 декабря 1991 года. Во главе СССР перед распадом страны стоял Михаил Горбачев.
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Комментарии 6
Общество , Дмитрий Медведев , Елизавета II , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Владимир Путин , ООН , МВД , Минфин , Московский комсомолец
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