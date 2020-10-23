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Минздрав пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 6 16 часов назад
Минздрав пообещал бесплатную вакцинацию от COVID
Фото: РИА Новости
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной, пообещал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что граждане смогут привиться от COVID-19 «с момента, как только будут запущены большие объемы производства».
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация населения от коронавируса может стартовать в последних числах ноября. Массовая поставка вакцин от COVID-19 в России начнется в ноябре-декабре. Это связано с необходимостью проконтролировать качество препарата.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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