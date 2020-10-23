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Переход на «четырехдневку» пугает россиян 

Лера Букина 18 часов назад
Переход на «четырехдневку» пугает россиян
Фото: ТАСС
Более половины россиян (60%), принявших участие в опросе на портале «Рамблер», выступили против введения четырехдневной рабочей недели. По их мнению, существует риск того, что оплата труда будет меньше, чем сейчас. Другие участники (36%) выступили за введение данного рабочего режима, поскольку им не хватает выходных дней. И лишь 4% респондентов пока не определились, что думают о таком нововведении.
Опрос проводился с 21-23 октября.
Участникам данного исследования было предложено выделить основное преимущество сокращенного рабочего режима. Одни (28%) отметили, что появится возможность уделить внимание своему здоровью (поход к врачам, занятия спортом и т.д.), другие (27%) отметили, что появится время на хобби (например, займутся рисованием или фотографией), некоторые (22%) ответили, что главное преимущество заключается в том, что появится больше времени на детей, 15% россиян отметили, что при таком режиме можно больше высыпаться, а 8% — что будет больше времени на постоянное повышение квалификации.
Россиянам было предложено отметить и минусы. Так, чуть менее половины участников (47%) опасаются снижения заработной платы, 20% — неправильного распределения нагрузки, ведь работу все равно придется выполнять, а целого дня люди будут лишены. Это, по их мнению, приведет к тому, что люди будут вынуждены работать до ночи. 16% россиян не видят ни одного минуса, 8% боятся, что работодатели будут заставлять использовать выходной день в своих целях (например, будут требовать проходить тренинги), 7% опрошенных опасаются того, что люди начнут больше употреблять спиртные напитки, а 2% участников боятся того, что в семьях начнутся проблемы (в том числе из-за финансовой ситуации).
Почти половина россиян (49%) считают, что Россия пока не готова переходить на четырехдневный рабочий режим. Для начала, по их словам, нужно проработать план, затем оценить эффективность поставленной задачи и только потом запускать данную систему. Менее половины опрошенных (37%) считают иначе. По их мнению, пандемия показала, что предприниматели быстро привыкают к новым условиям (удаленный режим работы). 15% россиян затруднились дать оценку ситуации.
В исследовании приняли участие 1686 человек.
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