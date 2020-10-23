Коронавирусом заразился каждый сотый россиянин 

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Каждый сотый россиянин заразился коронавирусом с начала пандемии, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата

По информации агентства, число пациентов с COVID-19 в России превысило один процент населения.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА Новости отметила, что 75 процентов инфицированных уже поправились. Она сослалась на статистику по коронавирусу от 23 октября, согласно которой инфекция выявлена у 1 480 646 человек, из них выздоровел 1 119 251.

Пшеничная уточнила, что сейчас по темпам заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 53-е место в мире.