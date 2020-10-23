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Коронавирусом заразился каждый сотый россиянин 

Lenta.ru 18 часов назад
Коронавирусом заразился каждый сотый россиянин
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Каждый сотый россиянин заразился коронавирусом с начала пандемии, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата.
По информации агентства, число пациентов с COVID-19 в России превысило один процент населения.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА Новости отметила, что 75 процентов инфицированных уже поправились. Она сослалась на статистику по коронавирусу от 23 октября, согласно которой инфекция выявлена у 1 480 646 человек, из них выздоровел 1 119 251.
Пшеничная уточнила, что сейчас по темпам заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 53-е место в мире.
23 октября число новых случаев заражения превысило 17 тысяч за сутки. По расчетам вирусолога Анатолия Альтштейна, через одну-две недели, в начале ноября, будет достигнуто плато. При этом оно окажется выше летнего из-за сезонных особенностей.
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Комментарии 1
Общество , Анатолий Альтштейн , Росстат , Роспотребнадзор , РИА Новости
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