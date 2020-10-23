Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Попова: инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы 

Алиса Селезнёва 20 часов назад
Попова: инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что заболеть коронавирусом могут все возрастные группы, и призвала соблюдать рекомендованные меры профилактики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что за последние сутки в России было впервые подтверждено более 17 тысяч случаев COVID-19. При этом, по мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели.
По словам Поповой, инфицированию подвержены все возрастные группы, но сильнее всего рискуют люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

«Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — подчеркнула она.

Глава ведомства призвала россиян сократить контакты, держать в чистоте руки, помнить о социальной дистанции. По ее словам, об этих мерах не раз говорилось, но «именно они являются действенными и эффективными».
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
Комментарии 1
Общество , Анатолий Альтштейн , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Назван срок завершения эпидемии коронавируса
Назван срок завершения эпидемии коронавируса
Названа дата пика коронавируса в России
Названа дата пика коронавируса в России
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
01:52
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
В мире
Президент Польши заразился коронавирусом
00:59
Президент Польши заразился коронавирусом
В мире
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение