Попова: инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что заболеть коронавирусом могут все возрастные группы, и призвала соблюдать рекомендованные меры профилактики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что за последние сутки в России было впервые подтверждено более 17 тысяч случаев COVID-19. При этом, по мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна , Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели.

По словам Поповой, инфицированию подвержены все возрастные группы, но сильнее всего рискуют люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

«Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — подчеркнула она.

Глава ведомства призвала россиян сократить контакты, держать в чистоте руки, помнить о социальной дистанции. По ее словам, об этих мерах не раз говорилось, но «именно они являются действенными и эффективными».