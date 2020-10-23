Познер: власти должны решать проблемы Крыма

"Я не очень понимаю, почему бы я стал невъездным. Я не преступник, я не уголовник, я чрезвычайно законопослушный. Почему бы я не мог въехать? В советское время это могло быть. Я очень резко высказывался по поводу тех порядков, которые существовали тогда в нашей стране. Но я и сегодня при случае не стесняюсь говорить свое мнение, если я не согласен с решением Владимира Владимировича Путина. Но никогда не испытываю неудобств по этому поводу", — отметил Познер.