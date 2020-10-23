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Познер заявил о «моральном обязательстве» России перед крымчанами 

РИА Новости Крым и ещё 1 21 час назад
Познер: власти должны решать проблемы Крыма
Фото: РИА Новости
Власти России несут ответственность перед жителями Крыма и обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается полуостров. Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Честно говоря…" на "Радио 1".

"Коль скоро решили сделать то, что сделали с Крымом, я не говорю, правильно это или неправильно, не об этом речь, тогда вы несете ответственность. Вы должны сделать так, чтобы люди, там живущие, не пожалели об этом. Это, как мне кажется, моральное обязательство", — сказал Познер.

Телеведущий также выразил убеждение, что у российских властей нет оснований отказывать ему во въезде в страну вне зависимости от его мнения по тому или иному вопросу.

"Я не очень понимаю, почему бы я стал невъездным. Я не преступник, я не уголовник, я чрезвычайно законопослушный. Почему бы я не мог въехать? В советское время это могло быть. Я очень резко высказывался по поводу тех порядков, которые существовали тогда в нашей стране. Но я и сегодня при случае не стесняюсь говорить свое мнение, если я не согласен с решением Владимира Владимировича Путина. Но никогда не испытываю неудобств по этому поводу", — отметил Познер.

Владимир Познер посещал Крым в апреле 2019 года в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал", финал которого проводился в рамках Ялтинского международного экономического форума. За эту поездку Познера включили в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
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Комментарии 4
Общество , Владимир Познер , Владимир Путин , Республика Крым
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