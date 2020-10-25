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В России спрогнозировали день выхода на пик заболеваемости COVID-19 

Lenta.ru и ещё 17 14 минут назад
В РФ названа дата выхода на пик заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости
Максимальный прирост зараженных коронавирусом в России ожидается 7 ноября. Такую дату в интервью с «Известиями» спрогнозировал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, пик заболеваемости COVID-19 еще не пройдет — он может составить до 20 тысяч новых инфицированных в сутки, и в ближайшее время рост продолжится.
Вирусолог уточнил, что рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и увеличением объемов тестирования. В результате коронавирус все чаще диагностируют у бессимптомных носителей.
Альтштейн добавил, что медицина работает над тем, чтобы победить коронавирус, и в целом справляется с задачей: разрабатываются лекарственные средства, испытывается вакцина. «Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже», — подытожил он.
Ранее российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаковобозначил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По мнению специалиста, в Москве выход на плато ожидается через одну-две недели, в России — не раньше чем через месяц. При этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года.
За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.
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Комментарии 4
Общество , Анатолий Альтштейн , газета "Известия"
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