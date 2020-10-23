В октябре 1990 года на обложке "Комсомольской правды" появилась фотография молодой и привлекательной сотрудницы КГБ с пистолетом в руках. Девушку звали Екатериной Майоровой и она стала первой в истории королевой красоты главной советской спецслужбы.

Несмотря на политику гласности, КГБ оставался самым секретным ведомством в СССР. Образ Екатерины Майоровой должен был улучшить имидж советских «чекистов». Об этом рассказал «Царьград».

Журналисту The Washington Post Дэвиду Ремнику даже удалось взять интервью у Майоровой. Он выяснил, что у Кати есть сертификат на обращение со стрелковым оружием, но работает в КГБ она просто секретарём. Оказалось, что конкурс красоты был "закрытым". Участницы даже не знали, сколько у них соперниц и не подозревали, как те выглядят.

Тем не менее обворожительной девушке удалось поразить общественность. Правда, уже в следующем году СССР не стало и КГБ перестало существовать. Советская красавица Екатерина Майорова оказалась забыта. Так до сих пор и не известно, что стало с первой и последней «Мисс КГБ» в истории.