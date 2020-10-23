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«Мисс КГБ» — самая секретная красотка СССР 

Александр Котлеткин 23 часа назад
В октябре 1990 года на обложке "Комсомольской правды" появилась фотография молодой и привлекательной сотрудницы КГБ с пистолетом в руках. Девушку звали Екатериной Майоровой и она стала первой в истории королевой красоты главной советской спецслужбы.
Несмотря на политику гласности, КГБ оставался самым секретным ведомством в СССР. Образ Екатерины Майоровой должен был улучшить имидж советских «чекистов». Об этом рассказал «Царьград».
Журналисту The Washington Post Дэвиду Ремнику даже удалось взять интервью у Майоровой. Он выяснил, что у Кати есть сертификат на обращение со стрелковым оружием, но работает в КГБ она просто секретарём. Оказалось, что конкурс красоты был "закрытым". Участницы даже не знали, сколько у них соперниц и не подозревали, как те выглядят.
Тем не менее обворожительной девушке удалось поразить общественность. Правда, уже в следующем году СССР не стало и КГБ перестало существовать. Советская красавица Екатерина Майорова оказалась забыта. Так до сих пор и не известно, что стало с первой и последней «Мисс КГБ» в истории.
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Общество , Фото , Washington Post , Царьград ТВ , Комсомольская правда
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