Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Назван срок выхода России на плато по COVID-19 

Алиса Селезнёва 23 часа назад
Назван срок выхода России на плато по COVID-19
Фото: ТАСС
Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Рамблер» писал, что за последние сутки в России было впервые подтверждено более 17 тысяч случаев COVID-19.
По мнению вирусолога в ближайшее время ситуация должна постепенно стабилизироваться.

«Помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — пояснил Альтштейн.

При этом он подчеркнул, что плато «может спуститься до 10 тысяч и на них пойдет долго», назвав высокие цифры — «естественными».

«Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период. Ожидать, что к Новому году коронавирус исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться», — уверен вирусолог.

Ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что что у коронавируса длинный инкубационный период. Для выхода на плато должно пройти как минимум полтора инкубационных периода.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
Комментарии 1
Общество , Анатолий Альтштейн , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Назван срок завершения эпидемии коронавируса
Назван срок завершения эпидемии коронавируса
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
01:52
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
В мире
Президент Польши заразился коронавирусом
00:59
Президент Польши заразился коронавирусом
В мире
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение