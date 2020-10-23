От россиян могут скрыть важную информацию в магазинах

Среди прочего ведомство предлагает избавиться от книг жалоб и предложений в магазинах, нормы об обязанности продавцов проверять подлинность марок маркируемой продукции, а также о том, что пищевые продукты, продающиеся на продовольственных рынках, не подлежат продаже без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.