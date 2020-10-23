Малышева снова спровоцировала гнев россиян

Телеведущая Елена Малышева представила список продуктов, которые помогают укрепить иммунитет, следовательно, усилить защиту от напасти 2019-2020 гг. — коронавируса. Перечень вызвал широкий резонанс.

Ведущая «Жить здорово» рекомендует восполнять дефицит витамина D, цинка и селена. Эти микроэлементы содержатся в ряде продуктов. В список попали печень трески, бразильский орех, устрицы. Последний деликатес вызвал бурную реакцию. Кто-то просто посмеялся, а многие и попросту возмутились: не по зубам и не по карману среднестатистическому россиянину подобные яства.

Критики обвинили Елену Васильевну в оторванности от российских реалий. Комментаторы вспомнили, что в зоне особого риска находятся люди преклонного возраста, размер выплат которым обсуждается многие годы..