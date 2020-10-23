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Елена Малышева всколыхнула соцсети советом есть устриц для защиты от коронавируса 

Суть событий 29 минут назад
Малышева снова спровоцировала гнев россиян
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева представила список продуктов, которые помогают укрепить иммунитет, следовательно, усилить защиту от напасти 2019-2020 гг. — коронавируса. Перечень вызвал широкий резонанс.
Ведущая «Жить здорово» рекомендует восполнять дефицит витамина D, цинка и селена. Эти микроэлементы содержатся в ряде продуктов. В список попали печень трески, бразильский орех, устрицы. Последний деликатес вызвал бурную реакцию. Кто-то просто посмеялся, а многие и попросту возмутились: не по зубам и не по карману среднестатистическому россиянину подобные яства.
Россияне обрушились на Малышеву из-за маски
Критики обвинили Елену Васильевну в оторванности от российских реалий. Комментаторы вспомнили, что в зоне особого риска находятся люди преклонного возраста, размер выплат которым обсуждается многие годы..

«Зашла в магазин, а устриц нет, — пошутила одна из подписчиц. — Видно пенсионеры расхватали».

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Общество , Елена Малышева
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