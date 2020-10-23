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Роспотребнадзор опроверг тезис о детях-разносчиках коронавируса 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Опровергнуто популярное заблуждение о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Эпидемиолог ведомства, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян пояснил, что взрослые заражают детей, а не наоборот.
По его словам, выводы сделаны на основе исследования в одной из скандинавских стран. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» считается рецептор ACE2, активность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, передаёт РИА Новости.
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Гипотезу о детях-переносчиках первыми выдвинули китайские учёные в начале пандемии. По их мнению, дети и подростки могут распространять коронавирус, сами не имея при этом симптомов. Это предположение поддержали во многих странах.
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Общество , Арег Тотолян , Роспотребнадзор , РИА Новости
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