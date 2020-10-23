Опровергнуто популярное заблуждение о коронавирусе

Эпидемиолог ведомства, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян пояснил, что взрослые заражают детей, а не наоборот.

По его словам, выводы сделаны на основе исследования в одной из скандинавских стран. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» считается рецептор ACE2, активность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, передаёт РИА Новости.

Гипотезу о детях-переносчиках первыми выдвинули китайские учёные в начале пандемии. По их мнению, дети и подростки могут распространять коронавирус, сами не имея при этом симптомов. Это предположение поддержали во многих странах.