Как спастись из упавшего в воду автомобиля

Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.

Фото: © РИА Новости / Иван Белозеров © РИА Новости / Иван Белозеров

"При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть", - пояснили в главке МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели отмечают, что в потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары - так автомобиль будет легче найти.

Кроме того, нужно активно провентилировать легкие - сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".

"Избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон", - отметили в главке.