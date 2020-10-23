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В МЧС рассказали, как спастись из упавшего в воду автомобиля

РИА Новости
1 час назад
Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.
Как спастись из упавшего в воду автомобиля
Фото: © РИА Новости / Иван Белозеров© РИА Новости / Иван Белозеров
"При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть", - пояснили в главке МЧС России по Волгоградской области.
Спасатели отмечают, что в потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары - так автомобиль будет легче найти.
Кроме того, нужно активно провентилировать легкие - сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".
"Избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон", - отметили в главке.
Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.
Общество,МЧС,Волгоградская Область,Россия,
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