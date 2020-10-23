Познер оценил роль Сталина в истории

По мнению телеведущего, действия Сталина на посту главы государства были "преступными".

"Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться", — сказал Познер, слова которого приводятся на его личном сайте.

Журналист напомнил о таких событиях сталинской эпохи, как создание системы лагерей ГУЛАГ и принудительную депортацию народов в Советском Союзе.

Кроме того, Познер отметил, что считает некорректным сравнения действий бывшего советского лидера с поступками глав других государств, так как происходит сопоставление "неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран <…> с деяниями рук одного человека в одной стране".