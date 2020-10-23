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Познер оценил место Сталина в мировой истории 

РИА Новости и ещё 2 6 часов назад
Познер оценил роль Сталина в истории
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер оценил историческую роль лидера советского государства Иосифа Сталина.
По мнению телеведущего, действия Сталина на посту главы государства были "преступными".

"Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться", — сказал Познер, слова которого приводятся на его личном сайте.

Журналист напомнил о таких событиях сталинской эпохи, как создание системы лагерей ГУЛАГ и принудительную депортацию народов в Советском Союзе.
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Кроме того, Познер отметил, что считает некорректным сравнения действий бывшего советского лидера с поступками глав других государств, так как происходит сопоставление "неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран <…> с деяниями рук одного человека в одной стране".
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Общество , Владимир Познер , Москва
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