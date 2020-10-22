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Это Дно: назван самый матерящийся город РФ 

Вероника Полынина 1 час назад
Это Дно: назван самый матерящийся город РФ
Фото: ТАСС
Город Дно Псковской области второй год подряд стал самым матерящимся городом России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного digital-агентством «Интериум».
Дно с большим отрывом обошел Краснодар, Москву, Калининград и Санкт-Петербург, занявших соответственно второе, третье, четвертое и пятое места рейтинга.
Анализ был проведен на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций 4-х матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2020 года и в сравнении с аналогичным периодом 2019-го года.
Эксперты агентства оценили употребление нецензурной лексики жителями российских городов в соцсетях. Согласно исследованию, в целом пользователи соцсетей стали чаще материться. По сравнению с прошлогодним списком, мат стал чаще использоваться жителями мегаполисов.
«Вероятно, трудности последнего времени, связанные с финансовыми проблемами, карантином и эпидемиологической обстановкой в большей степени повлияли именно на самоощущения жителей больших городов. Свое раздражение они выплеснули матом в соцсетях», — предположили в компании.
Лидерство города Дно, где проживают 3,4 тысячи человек, эксперты объяснили тем, что геотег с названием зачастую используют вовсе не жители города, а те, кто выбирает его в шутку по настроению.
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Общество
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