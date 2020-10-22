Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой 

Как отмечает «НеМалахов», это плохая примета. Согласно суевериям, гроб с телом должны нести не родственники усопшего, а его знакомые, друзья, коллеги и т.д.

При этом Русская Православная церковь , наоборот, поощряет участие родственников во всех этапах погребальной церемонии, в том числе и выносе гроба.