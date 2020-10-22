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Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой 

Вероника Полынина 55 минут назад
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Фото: ТАСС
В Москве похоронили народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву. Телеграм-канал «НеМалахов» обратил внимание, что гроб с телом покойной несли ее сын Федор Бондарчук и внуки Сергей Бондарчук и Константин Крюков.
Как отмечает «НеМалахов», это плохая примета. Согласно суевериям, гроб с телом должны нести не родственники усопшего, а его знакомые, друзья, коллеги и т.д.
При этом Русская Православная церковь, наоборот, поощряет участие родственников во всех этапах погребальной церемонии, в том числе и выносе гроба.
Трагедия в семье Бондарчука
Как сообщал «Рамблер», Ирина Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. В тот же день, но 26 лет назад, скончался ее супруг Сергей Бондарчук. Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Бондарчуком. Проводить артистку в последний путь пришли Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Андрей Мерзликин, Алексей Учитель, Павел Чухрай, Надежда Михалкова и др.
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Общество , Сергей Бондарчук , Андрей Мерзликин , Надежда Михалкова , Игорь Золотовицкий , Константин Крюков , Алексей Учитель , Сергей Гармаш , Игорь Верник , Ирина Скобцева , Владимир Меньшов , Федор Бондарчук , Павел Чухрай , РПЦ
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