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Лидеры креативных индустрий приглашают обсудить вызовы нового времени 

Партнерский материал 16 часов назад
Лидеры креативных индустрий приглашают обсудить вызовы нового времени
Фото: Пресс-служба Конференции креативных индустрий
Сергей Капков, Екатерина Шульман, Катерина Черкес-заде и другие лидеры креативных индустрий обсудят вызовы нового времени на масштабной конференции в Москве.
24 — 25 октября в Москве пройдет Конференция креативных индустрий. На площадке Цифрового делового пространства встретятся архитекторы, арт-деятели, дизайнеры и другие профессионалы из мира искусства, креативного бизнеса, коммуникаций и маркетинга. В диалоге с представителями крупного бизнеса, государственных и общественных организаций они обсудят влияние креативного сектора на экономику, роль креативных пространств в развитии городов и пути развития индустрий в мире пост-пандемии. Участие в конференции бесплатное, необходимо пройти регистрацию.
В течение двух дней конференции будут проходить круглые столы, public-talk, презентации — всего более 20 мероприятий на 3-х параллельных площадках. 24 октября в рамках public talk "Формула креативно-инновационного пространства" выступят директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, управляющий партнёр арт-парка Никола-Ленивец Иван Полисский, директор ЦТИ Фабрика Ася Филиппова и другие.
В этот же день состоится открытое интервью с политологом Екатериной Шульман, которая расскажет о том, какие условия нужно создать в городах, чтобы удержать в них молодых перспективных людей; как соблюсти баланс между инвестициями в "хард" (строительство и благоустройство) и в "софт" (образование и создание возможностей для профессионального развития), чтобы развивать креативную экономику в регионах и о многом другом.
Также своим опытом с участниками конференции также поделятся Евгения Чистова (Билайн), Михаил Симонов (Silver Mercury), Ольга Шаратута (RedMe), Дарья Топильская (ЛАБ.2050), Илья Самохвалов (Sila Sveta), Анна Бичевская (Stay Hungry) и другие.
Подробнее о программе и спикерах Конференции на conf.tavrida.art.
Организаторы: программу Конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.
Конференция пройдет в рамках фестиваля Таврида Арт-Москва.
Место и время:
24-25 октября, 12:00 — 19:00
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Комментарии
Общество , Евгения Чистова , Анна Бичевская , Сергей Капков , Михаил Симонов , Ася Филиппова , Сергей Першин , Вымпелком
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