«Увешаны золотом»: российские пенсионеры удивили отдыхом 

Автор блога «Реалии нашей жизни» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала , что живущих в Германии россиян поразили траты пенсионеров из России на отдых в Турции

По словам автора блога, этим летом она отдыхала в Камере в отеле «не из дешевых», где в основном жили россияне — семьи с детьми и пенсионеры.

На пляже она познакомилась с парой россиян, живущих и работающих в Германии.

«Они нам поведали, что пенсионеры из Европы никогда не позволят себе такой дорогой отель, пусть они и получают пенсии побольше, но и жизнь в Европе дороже, от пенсии до пенсии они тратят практически все», — заявила автор блога (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Россияне из Германии рассказали, что даже состоятельные немецкие пенсионеры экономят и выбирают отели «попроще и подешевле».

«Зато наши пенсионеры все увешаны золотом, живут на полную ногу, подслушала просто разговор, рядом с нами расположились и говорили громко», — отметила автор.

Она рассказала, что одна из семей по два-три раз в год отдыхает в этом отеле, тур на двоих обходится в 150-200 тысяч рублей. Другая семья поделилась, что после выхода на пенсию Турция стала для них «дачей».

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году портал vc.ru рассказал , что российские пенсионеры находятся на 30-м месте по уровню материальной обеспеченности в рейтинге Global Age Watch Index, включающем в себя 96 стран.

Издание отмечало, что в Германии, которая считается одним из лидеров по размеру пенсий, обязательные взносы работников составляют в среднем 18,7 процента от доходов. Благодаря этому после выхода на пенсию в 67 лет немцы могут получать госвыплаты в 38 процентов от их зарплат. Для того, чтобы пенсия возмещала 70 процентов от зарплаты, немцам необходимо самостоятельно откладывать еще 21 процент от ежемесячного дохода.