В суде огласили список болезней Ефремова 

Выяснилось, что Ефремов страдает как минимум десятком хронических заболеваний. Так, Ефремову ранее диагностировали астму, бронхит, пищевую аллергию, болезнь сердца, жировую дегенерацию печени, дискинезию желчного пузыря и желчных путей. В том числе речь идет об обострении в осенне-весенний период.

Напомним, сегодня в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор Пресненского суда по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров . Защита Ефремова просит изменить наказание актеру на не связанное с лишением свободы.