В суде огласили список болезней Ефремова 

В Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы на приговор Михаилу Ефремову, была зачитана медицинская карта артиста, передает «Комсомольская правда».
Выяснилось, что Ефремов страдает как минимум десятком хронических заболеваний. Так, Ефремову ранее диагностировали астму, бронхит, пищевую аллергию, болезнь сердца, жировую дегенерацию печени, дискинезию желчного пузыря и желчных путей. В том числе речь идет об обострении в осенне-весенний период.
Напомним, сегодня в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор Пресненского суда по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита Ефремова просит изменить наказание актеру на не связанное с лишением свободы.
Ранее, как писал «Рамблер», адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила, что вдова, брат и младший сын Захарова не станут возражать против смягчения ему наказания, однако не в виде замены реального лишения свободы на условное, а в виде замены места отбытия наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. При этом другой защитник потерпевших Александр Добровинский заявил, что те поддерживают позицию прокуратуры Москвы, которая ранее выступила против смягчения приговора Ефремову.