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Власти следили за прибывшими из-за границы в начале эпидемии коронавируса 

SecurityLab.ru и ещё 2 21 час назад
Власти рассказали о слежке за россиянами в пандемию
Фото: ТАСС
Российские власти рассказали о схеме слежки за людьми, вернувшимися в Россию из-за рубежа в начале пандемии COVID-19. Для этой цели по соглашению с мобильными операторами под контроль брались SIM-карты прибывших в страну, сообщило издание РБК.

«Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Соответственно, мы знали, из какой страны он прилетел. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее автоматически телефон ставился на контроль», — рассказал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

На основе данных мобильного оператора удавалось определить, где владелец телефона проводил первую ночь в России.
По словам министра, координата первой ночи бралась как базовая по месту жительства. Далее человек получал уведомление о двухнедельной самоизоляции. В случае, если гражданин покидал пределы определенной зоны (расстояние от 500 м до 1 км), оператор информировал его об этом.
Как рассказал Шадаев, номер вернувшегося в страну передавался региональным властям в том случае, если человек не возвращался в «ночной сектор».

«В моем понимании эта история больше профилактическая. Никаких штрафов не было, у них нет никаких оснований на это», — отметил министр.

По словам Шадаева, проблемы возникли в ситуации с отслеживанием первых пассажиров, прибывших вывозным рейсом из Милана, где в то время было заражено большое количество населения.
«Предполагалось, что фильтрацию проведут авиакомпании. Но первый рейс был комом, потому что около половины граждан, которые прилетели в Москву, не были прописаны в столице или области, и для них срочно была организована обсервация», — рассказал министр.
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Общество , Максут Шадаев , Турция
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