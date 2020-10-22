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Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 

ТАСС 19 часов назад
Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: ТАСС
Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву, которая умерла 20 октября на 94-м году жизни, похоронили на десятом участке Новодевичьего кладбища в Москве, рядом с ее мужем Сергеем Бондарчуком, передает корреспондент ТАСС.
Ранее у места захоронения состоялось прощание с актрисой. Проводить Скобцеву в последний путь пришли члены семьи актрисы — режиссер Федор Бондарчук, актер Константин Крюков, а также актеры Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Угольников, режиссер Алексей Учитель, продюсер Александр Роднянский, заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Всего на прощание пришли около ста человек.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал, что Скобцева закончила театральный институт вместе с Галиной Волчек, Игорем Квашой, Леонидом Броневым. Он вспомнил, что, общаясь с ней, восхищался ее мудростью и иронией. "Она была замечательная, красивая актриса. Не просто "снежная королева", у нее были роли в "Я шагаю по Москве" и "Зигзаг удачи", которые показывают, что она была разноплановая актриса", — сказал он журналистам.
Режиссер Павел Чухрай подчеркнул, что Скобцева была яркой актрисой и таких актрис в настоящее время нет на киноэкранах. "Уникальная актриса, уникальная семья", — отметил он в разговоре с журналистами.
Отпевание Скобцевой прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
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Общество , Сергей Бондарчук , Игорь Угольников , Игорь Кваша , Игорь Золотовицкий , Александр Роднянский , Константин Крюков , Алексей Учитель , Сергей Гармаш , Ирина Скобцева , Максим Ксензов , Владимир Меньшов , Галина Волчек , Федор Бондарчук , Павел Чухрай , ИТАР-ТАСС , Москва
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