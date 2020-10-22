«Я бы гордился»: Соловьев ответил на обвинения в работе на КГБ 

Телеведущий Владимир Соловьев назвал враньем информацию о том, что был завербован советскими спецслужбами. При этом он отметил, что, если бы это было правдой, он бы гордился сотрудничеством с КГБ. Об этом пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», о вербовке журналиста Владимира Соловьева спецслужбами заявил в своей книге бывший сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) СССР подполковник Владимир Попов. Отрывки из книги появились в украинских изданиях.
По словам Соловьева, «этот перебежчик, который теперь живет в Канаде, соврал».
«Так что в этом ведомстве я на самом деле не состоял, а состоял бы — гордился бы. Притом он просто взял информацию с «Википедии», а там всегда очень много ошибок», — пояснил телеведущий.
Он также упрекнул ряд российских изданий в перепечатке непроверенной информации «с украинского сайта лжеца Дмитрия Гордона».
В мае Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона, выразившего желание взять у него интервью, нацистской мразью, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ).