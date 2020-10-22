В больнице N12 города Барнаула скопились тела умерших пациентов, из-за чего их приходится хранить в подвале - видео с трупами в черных пакетах попало в Сеть. Минздрав Алтайского края признал, что проблема с хранением трупов в больнице действительно есть - она возникла из-за нехватки патологоанатомов и роста числа смертей на фоне пандемии, по причине которой медики не успевают проводить вскрытия. В Совфеде призывают не винить врачей в задержках.

В Совфеде встали на защиту медиков, которые не успевают проводить вскрытия в больнице 12 города Барнаула, из-за чего в подвале учреждения скопились тела. В сбоях в работе виноваты не патологоанатомы, а пандемия, которая привела к увеличению количества смертей, пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский

«Повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему, а в соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше. Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо — они делают больше, чем могут», — подчеркнул сенатор.

Врач-патологоанатом Ирина Жукова из Орловской области подтвердила, что в период распространения коронавируса вскрытий стало больше, в связи с чем нагрузка на медиков увеличилась.

«Бывает, что за рабочий день физически нет возможности вскрыть всех, поэтому сначала берем тех, кто умер раньше, а вновь прибывших оставляем на следующий день», — пояснила специалист «Газете.Ru».

Кроме того, часто патологоанатомы не успевают провести вскрытие из-за нагрузки, свалившейся на лечащих врачей — в день смерти пациента они не успевают оформить историю болезни, без которой проводить вскрытие нельзя.

«Многое зависит от отделения, из которого поступают тела. Без истории болезни, подписанной на патологоанатомическое вскрытие, мы не имеем права идти на вскрытие. А в отделениях лечащие врачи завалены работой с «живыми» пациентами, в связи с чем оформление историй в морг тормозится. Все очень взаимосвязано и одинаково трудно. Весь рабочий день состоит из вскрытий, занимаемся биопсиями (изъятием образца ткани для постановки причины смерти — «Газета.Ru)», — заключила Ирина Жукова.

О проблеме заговорили после того, как в Сети было опубликовано видео из медучреждения Барнаула в Алтайском крае. На нем мужчина идет по коридору подвала больницы, вдоль которого лежат тела в черных мешках. На кадрах видно, что некоторые трупы положили на пол, очередь из них — во весь коридор. Автор видео подчеркнул, что снято оно было 17 октября.

Через пять дней краевой Минздрав отреагировал на ролик, подтвердив наличие проблемы. Там сообщили, что первой причиной скопления умерших пациентов стало то, что с 10 сентября в больнице снова был развернут инфекционный госпиталь для больных COVID-19.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», — сообщили в Минздраве региона.

К тому же несколько сотрудников госпиталя сами подхватили коронавирусную инфекцию — в том числе главврач и его заместитель, добавили в ведомстве.

«Также возникновению данной проблемы способствует отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим», — заявили в краевом министерстве.

Нахождение тел в коридоре в ведомстве объяснили отсутствием необходимого в пандемию количества камер для хранения, которые не предусмотрены типовыми проектами зданий больниц.

Отмечается, что изначально в госпитале даже для больных было лишь 360 коек, но после того, как пациентов с COVID-19 стало больше, фонд увеличили до 600 коек.

По данным краевого Минздрава, в октябре в больнице скончались 98 человек. Ведомство уверяет, что уже принимает меры для решения проблемы с хранением тел.

В частности была перераспределена нагрузка патологоанатомов, организована работа в две смены. Для временного хранения трупов отвели отдельную комнату с соблюдением температурного режима в подвале больницы. Запасным вариантом хранения в случае усугубления ситуации назначен ранее законсервированный типовой морг больницы 3, оснащенный изолированными камерами.

Также Минздрав думает о том, чтобы привлечь патологоанатомов, которые сейчас преподают в медуниверситете Барнаула. Нынешним сотрудникам больницы приходится работать по выходным, сообщил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

«Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс», — сказал он порталу «Вести Алтай».