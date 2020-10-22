Пока вы в маске: названа дата окончания пандемии в России 

Все новости на карте

Расходы россиян с начала пандемии превысили показатели последних трех лет. Наибольший рост расходов был в марте.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи.

Эпидемия коронавируса будет бушевать в России еще два года, заявил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.

Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.

Работа предприятий общественного питания в Петербурге будет ограничена в ночное время до 29 ноября из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов , сообщается на сайте городской администрации.

Актер Гоша Куценко пошутил в Instagram о своем заражении коронавирусом. Он опубликовал видеоролик, в котором его лицо вмонтировано в отрывок из передачи популярного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной.