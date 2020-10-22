Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пока вы в маске: названа дата окончания пандемии в России 

Сергей Василенок 29 минут назад

Пандемия заставила россиян рекордно потратиться

Расходы россиян с начала пандемии превысили показатели последних трех лет. Наибольший рост расходов был в марте.
Читать новость полностью

Мурашко уйдет на самоизоляцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи.
Читать новость полностью

Профессор назвал дату окончания пандемии в России

Эпидемия коронавируса будет бушевать в России еще два года, заявил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Читать новость полностью

Медикам в России могут продлить доплаты по COVID-19

Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.
Читать новость полностью

Голикова назвала способ избежать нерабочих дней

Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Читать новость полностью

"Она уникальна": Зеленский об украинской вакцине от COVID

На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.
Читать новость полностью

В Петербурге ограничили работу общепита из-за COVID–19

Работа предприятий общественного питания в Петербурге будет ограничена в ночное время до 29 ноября из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.
Читать новость полностью

Куценко пошутил о своем заражении коронавирусом

Актер Гоша Куценко пошутил в Instagram о своем заражении коронавирусом. Он опубликовал видеоролик, в котором его лицо вмонтировано в отрывок из передачи популярного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского.
Читать новость полностью

Гинцбург высказался о смерти участника тестов COVID-вакцины

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной.
Читать новость полностью
Комментарии 3
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург , Александр Беглов , Владимир Зеленский , Михаил Мурашко , Гоша Куценко , Правительство РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
У жены Петросяна нашли молодого любовника
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение