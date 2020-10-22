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Голикова назвала способ избежать нерабочих дней 

РИА Новости 1 час назад
Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли", — сказала Голикова в интервью, опубликованном в исследовании "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России". Оно размещено на сайте РАНХиГС.

"Идем в самоизоляцию": Голикова обратилась к россиянам
Голикова уточнила, что, скорее всего, какие-то ограничения пришлось бы вводить, но это была бы "не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни".
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Общество , Видео , Татьяна Голикова
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