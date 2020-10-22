Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Профессор назвал дату окончания пандемии в России 

Павел Тиунов 21 час назад
Профессор назвал дату окончания пандемии в России
Фото: ТАСС
Эпидемия коронавируса будет бушевать в России еще два года, заявил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн. При этом эксперт отметил, что не стоит торопиться с введением жесткого карантина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики Центра мониторинга биологических рисков заявили, что максимальное количество заболеваний COVID-19 в России будет достигнуто к 16 декабря. К этой дате ежедневное количество заражений может составить 24 тысячи случаев. Затем показатели пойдут на спад и к декабрю 2021 года сойдут на нет, предположили эксперты.
Анатолий Альштейн, комментируя выводы коллег, посчитал результаты их исследований оптимистичными. Он подчеркнул, что предсказать день наступления пика эпидемии невозможно. По его мнению, наивысших показателей по заражениям Россия может достигнуть в конце ноября. При этом вирусолог выразил надежду, что показатели ежесуточного количества заболеваний не перешагнуть отметку в 20 тысяч случаев.
Альштейн подчеркнул, что говорить о конце эпидемии в стране модно будет только тогда, когда в стране каждый день COVID-19 будут заболевать сотни людей, а в Москве — десятки. При этом доля смертельных случаев, по его словам, не должна превышать 0,1%.

«Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го», — резюмировал профессор.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить российские семьи работой и доходами во время пандемии, чтобы россияне могли иметь уверенность в завтрашнем дне. Со стороны государства он пообещал поддержку ключевых отраслей российской экономики.
Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Комментарии 5
Общество , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Названо единственное эффективное лекарство от COVID-19
Названо единственное эффективное лекарство от COVID-19
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Раскрыто число новых случаев COVID-19 за сутки
Раскрыто число новых случаев COVID-19 за сутки
Видео
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового задержания бизнесмена Быкова
00:35
Опубликовано видео нового задержания бизнесмена Быкова
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение