Профессор назвал дату окончания пандемии в России 

Эпидемия коронавируса будет бушевать в России еще два года, заявил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн. При этом эксперт отметил, что не стоит торопиться с введением жесткого карантина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики Центра мониторинга биологических рисков заявили, что максимальное количество заболеваний COVID-19 в России будет достигнуто к 16 декабря. К этой дате ежедневное количество заражений может составить 24 тысячи случаев. Затем показатели пойдут на спад и к декабрю 2021 года сойдут на нет, предположили эксперты.

Анатолий Альштейн, комментируя выводы коллег, посчитал результаты их исследований оптимистичными. Он подчеркнул, что предсказать день наступления пика эпидемии невозможно. По его мнению, наивысших показателей по заражениям Россия может достигнуть в конце ноября. При этом вирусолог выразил надежду, что показатели ежесуточного количества заболеваний не перешагнуть отметку в 20 тысяч случаев.

Альштейн подчеркнул, что говорить о конце эпидемии в стране модно будет только тогда, когда в стране каждый день COVID-19 будут заболевать сотни людей, а в Москве — десятки. При этом доля смертельных случаев, по его словам, не должна превышать 0,1%.

«Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го», — резюмировал профессор.