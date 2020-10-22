Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Голикова назвала способ избежать введения нерабочих дней весной

Lenta.ru
21 час назад
Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней весной, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии. Такой способ назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
Голикова высказалась о введении нерабочих дней весной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли», — сказала она.
В конце марта президент России Владимир Путин объявил о введении в стране режима нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая. Этот шаг глава государства назвал беспрецедентным.
Новые ограничительные меры из-за роста случаев заражения коронавирусом, в частности введение нерабочих дней, российские власти не планируют. Федеральные чиновники говорят, что это исключено.
В России за последние сутки выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 463 306 россиян. Из них 1 107 988 полностью выздоровели, еще 25 242 человека скончались.
Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители