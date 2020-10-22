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Гражданская жена Захарова требует отмены приговора Ефремову 

Алиса Селезнёва 22 часа назад
Гражданская жена Захарова требует отмены приговора Ефремову
Фото: РИА Новости
Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, попросила суд отправить дело на новое рассмотрение и признать ее потерпевшей. Об этом сообщает телеканал «360».
Как писал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой, Сергей Захаров, скончался. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Адвокат подал апелляцию на приговор, в которой попросил суд смягчить своему подзащитному наказание до четырех лет условно.
В ходе рассмотрения апелляции стало известно, что Михаил Ефремов выплатил денежные компенсации троим родственникам Захарова. В свою очередь гражданская жена погибшего в ДТП Ирина Стерхова заявила журналистам, что ей «не заплатили денег» и актера она «не прощает».
Стерхова попросила суд отменить приговор Ефрему для того, чтобы дело было отправлено на новое рассмотрение.
Она отметила, что хотела бы, чтобы ее признали потерпевшей, в чем ей отказал суд первой инстанции.
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , ФСИН
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