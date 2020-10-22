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Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины
Фото: ТАСС
Власти Венгрии готовы закупить вакцины против коронавируса из России или Китая, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.
Глава администрации премьер-министра заявил, что правительство страны попросило местных специалистов в области здравоохранения проверить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных в России и Китае. По его словам, в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на сумму 13 миллиардов форинтов (около 42,24 миллиона долларов).
Путин: оборот российских вакцин на мировом рынке может составить $100 млрд
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
В четверг в Венгрии специалисты зафиксировали рекордный показатель заражения коронавирусом — за день в стране вирус выявили у 2032 человек. Всего коронавирус в Венгрии был обнаружен у более 52 тысяч человек, более 1,3 тысячи погибли.
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Общество , Минздрав РФ , ЕС , Reuters , Австрия , Будапешт , Вена , Венгрия , Китай
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