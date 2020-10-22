Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины

Власти Венгрии готовы закупить вакцины против коронавируса из России или Китая , если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.

Глава администрации премьер-министра заявил, что правительство страны попросило местных специалистов в области здравоохранения проверить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных в России и Китае. По его словам, в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на сумму 13 миллиардов форинтов (около 42,24 миллиона долларов).

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России , став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.

В четверг в Венгрии специалисты зафиксировали рекордный показатель заражения коронавирусом — за день в стране вирус выявили у 2032 человек. Всего коронавирус в Венгрии был обнаружен у более 52 тысяч человек, более 1,3 тысячи погибли.