Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.
По словам помощника, министр чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удалённо.
«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал Кузнецов.
В конце сентября на самоизоляцию ушла министр культуры России Ольга Любимова, поскольку у её отца был обнаружен коронавирус.