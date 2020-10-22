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Глава Минздрава уйдёт на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена семьи 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.
По словам помощника, министр чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удалённо.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал Кузнецов.

Глава Минздрава РФ обратился к россиянам с просьбой снизить социальную активность
В конце сентября на самоизоляцию ушла министр культуры России Ольга Любимова, поскольку у её отца был обнаружен коронавирус.
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Общество , Видео , Ольга Любимова , Алексей Кузнецов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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