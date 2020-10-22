Рособрнадзор оценил возможность удаленного ЕГЭ 

"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов", — говорится в колонке Музаева, подготовленной в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного на сайте РАНХиГС.