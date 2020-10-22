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Ефремова не простили 

Павел Тиунов 22 часа назад
Ефремова не простили
Фото: ТАСС
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила журналистам, что ей «не заплатили денег», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Накануне СМИ сообщили, что троим родственникам погибшего было выплачено по 800 тысяч рублей в качестве компенсации.
21 октября, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал «360» отметил, что Михаил Ефремов рассчитался с родственниками погибшего водителя. Речь идет о компенсации вреда, нанесенного вдове, брату и младшему сыну Захарова.
Защита актера сослалась на слова адвоката Александра Добровинского, который отметил, что единственным смягчающим вину обстоятельством для Ефремова будет выплата по миллиону рублей каждому. В результате 20 октября на заседание в Мосгорсуде адвокаты артиста принесли 2,4 миллиона рублей наличными, поскольку ранее родственники Захарова, по их словам, получили по 200 тысяч рублей.
Гражданская жена Захарова Ирина Стерхова по пути в Мосорсуд на рассмотрении апелляции на приговор актеру заявила, что ей денег «не заплатили». Она подчеркнула, что ее требования относительно жесткого наказания для артиста не изменились.

«Ефремова не прощаю», — цитируют ее слова журналисты.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», случилась в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что актер управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Комментарии 2
Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , Мосгорсуд , ФСИН
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