Модель бросила омоновца Лукашенко из-за травли 

Чемпионка Белоруссии ушла от омоновца-мужа из-за травли. Знаменитая фотография, на которой в ночь на 10 августа растерянный силовик стоит над демонстрантом Евгением Заичкиным, облетела весь мир.

«Отпусти его, что ты делаешь?!» — кричат люди силовику, в котором впоследствии узнали офицера внутренних войск Тимура Гришко. «Я его отпустил! Вы скорую вызывайте, дебилы!» — кричит он в ответ.

После того, как личность силовика была раскрыта, его жене Лилии Салимгареевой, абсолютной чемпионке Беларуси по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини 2017 года, в соцсетях устроили настоящую травлю.

«Мне желали смерти, по тысяче сообщений в день», — поделилась Салимгареева с изданием «Наша Нива». Девушка не выдержала такого давления и подала на развод. По словам чемпионки, она бы не ушла от мужа, если бы не было августовской ситуации.