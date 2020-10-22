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Модель бросила омоновца Лукашенко из-за травли 

Александр Котлеткин 23 часа назад
Чемпионка Белоруссии ушла от омоновца-мужа из-за травли. Знаменитая фотография, на которой в ночь на 10 августа растерянный силовик стоит над демонстрантом Евгением Заичкиным, облетела весь мир.
«Отпусти его, что ты делаешь?!» — кричат люди силовику, в котором впоследствии узнали офицера внутренних войск Тимура Гришко. «Я его отпустил! Вы скорую вызывайте, дебилы!» — кричит он в ответ.
После того, как личность силовика была раскрыта, его жене Лилии Салимгареевой, абсолютной чемпионке Беларуси по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини 2017 года, в соцсетях устроили настоящую травлю.
«Мне желали смерти, по тысяче сообщений в день», — поделилась Салимгареева с изданием «Наша Нива». Девушка не выдержала такого давления и подала на развод. По словам чемпионки, она бы не ушла от мужа, если бы не было августовской ситуации.
Общество , Фото
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