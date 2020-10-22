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Онищенко прокомментировал ситуацию с гриппом и коронавирусом 

RT на русском и ещё 5 20 часов назад
Онищенко прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с гриппом и коронавирусом.

«Первая задача сегодня — бороться с двумя эпидемиями. Первая — эпидемия гриппа, которая реальна, которая будет, против которой нужно прививаться», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Во-вторых, отметил Онищенко, нужно выполнять все требуемые меры, поскольку необходимо ответственное отношение к собственному здоровью.

«Почему у китайцев так? Самое главное — не заболевают, потому что китайцам сказали носить маски, мыть руки — и всё, больше повторять не надо», — пояснил он.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.
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Общество , Ситуация в мире , Геннадий Онищенко , Николай Малышев , Госдума , Комсомольская правда
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